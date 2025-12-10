Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Стройком» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение представленное Государственным бюджетным учреждением Московской области «Мосавтодор» о внесении сведений в отношении ООО «Стройком» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг по предоставлению установок холодного фрезерования с экипажем.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Стройком» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-148641/25).