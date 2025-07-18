Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Стройтехсервис» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Главного управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Стройтехсервис» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по обследованию помещений, подготовке и согласованию проекта перепланировки, проведению кадастровых работ, составлению технического плана, технического паспорта судебных участков, подготовке документации для внесения изменений в кадастровый учет объекта недвижимости и получение выписки из Единого Государственного Реестра объектов недвижимости.