Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ТСК «Мегаполис» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства строительного комплекса Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «ТСК «Мегаполис» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту ГБУЗ МО «Каширская больница».
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ТСК «Мегаполис» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-306436/25).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.