Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Ульяновское АВС» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Транснефть – Диаскан» о внесении сведений в отношении ООО «Ульяновское АВС» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения договора на оказание услуг по организации служебных командировок и служебных поездок работников.