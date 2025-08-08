Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Ульяновское АВС» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Транснефть – Диаскан» о внесении сведений в отношении ООО «Ульяновское АВС» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения договора на оказание услуг по организации служебных командировок и служебных поездок работников.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Ульяновское АВС» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-43222/25).
Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.