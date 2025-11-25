Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ВКС Проект» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации городского округа Истра о внесении сведений в отношении ООО «ВКС Проект» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ВКС Проект» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-297343/24).