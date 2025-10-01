Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ЖСК» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение, представленное ФКУ «Центральная объединенная база хранения ресурсов Министерства внутренних дел Российской Федерации» о внесении сведений в отношении ООО «ЖСК» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту железнодорожного пути.