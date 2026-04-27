Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «Химчистка Прачечная Сити» в реестр поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Красногорская больница» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Химчистка Прачечная Сити» в РНП по факту уклонения Общества от подписания контракта на оказание услуг стирки белья с подменным фондом.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ГБУЗ МО «Красногорская больница» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-324726/25).