Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «Химчистка Прачечная Сити» в реестр поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Красногорская больница» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Химчистка Прачечная Сити» в РНП по факту уклонения Общества от подписания контракта на оказание услуг стирки белья с подменным фондом.
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ГБУЗ МО «Красногорская больница» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-324726/25).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков