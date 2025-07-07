Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «Рециклинг Групп» в реестр недобросовестных постав

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального казенного учреждения Можайского городского округа Московской области «Единый дорожно-транспортный центр» о внесении сведений в отношении ООО «Рециклинг Групп» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на содержание и обслуживание детских площадок, контейнерных площадок и территорий общего пользования Можайского городского округа Московской области.