Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «СК «Строймонтаж» в реестр поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «СК «Строймонтаж» РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта.
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал Государственному казенному учреждению Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-320084/25).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков