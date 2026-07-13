Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении «Союз Автодор» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Союз Автодор» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту.
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал Заказчику в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-349074/25).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков