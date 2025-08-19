Суд поддержал решение Управления о нарушении АО «Почта Банк» Закона о рекламе
Ранее в Управление поступило обращение гражданина о получении им СМС-сообщений рекламного характера без предварительного согласия.
Общество не согласилось с решением и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Почта Банк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-37501/25).
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».