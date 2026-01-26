Суд поддержал решение Управления о нарушении ООО «Интернет Решения» Закона о рекламе
Ранее в Управление поступило обращение гражданина о вводящей в заблуждение рекламе в приложении торговой площадки «Ozon».
Управлением было возбуждено дело в отношении Общества по признакам нарушения Закона о рекламе.
Общество не согласилось с решением и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Интернет Решения» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-239218/25).
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».