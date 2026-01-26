Logo

Суд поддержал решение Управления о нарушении ООО «Интернет Решения» Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение гражданина о вводящей в заблуждение рекламе в приложении торговой площадки «Ozon».

Управлением было возбуждено дело в отношении Общества по признакам нарушения Закона о рекламе.

Общество не согласилось с решением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Интернет Решения» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-239218/25).

