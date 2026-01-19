Суд поддержал решение Управления о нарушении ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Закона о рекламе

Управлением было возбуждено дело в отношении Общества по признакам нарушения Закона о рекламе.

Ранее в Управление поступило обращение гражданина о получении им письма рекламного характера на электронную почту без предварительного согласия.

По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Закона о рекламе.

Общество не согласилось с решением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-290746/25).