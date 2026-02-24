Суд поддержал решение Управления о нарушении ПАО «Совкомбанк» Закона о рекламе
Ранее в Управление поступило обращение гражданина о получении им звонка рекламного характера на абонентский номер без его предварительного согласия.
Управлением в отношении Общества было возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе.
Общество не согласилось с вынесенными решением и предписанием и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ПАО «Совкомбанк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-240357/25).
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».