Суд поддержал решение Управления о непризнании ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения МО»

Ранее в Управление поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения МО» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении аукциона на поставку медицинского оборудования.

ООО «Урогин+» не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Урогин+» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (А40-340576/25).