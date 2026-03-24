Суд поддержал решение Управления о признании Администрации Дмитровского м.о. нарушившей Закон о защите конкуренции

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение индивидуального предпринимателя о возможных нарушениях антимонопольного законодательства Администрацией Дмитровского м.о. Московской области при предоставлении права организации ярмарок на территории Дмитровского муниципального округа Московской области.

Администрация Дмитровского м.о. Московской области не согласилась с решением Управления и обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Администрации Дмитровского м.о. Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-235552/25).