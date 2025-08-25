Суд поддержал решение Управления о признании ГБУЗ «ДС Сосновка ДЗМ» нарушившим Закон о контрактной системе
Ранее в Управление поступила жалоба физического лица на действия ГБУЗ МО «ДС Сосновка ДЗМ» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении аукциона на поставку кашпо для цветов на металлической стойке.
ГБУЗ «ДС Сосновка ДЗМ» не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал ГБУЗ «ДС Сосновка ДЗМ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (А40-249136/24).
В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку при заявлениях, сообщениях физического лица, юридического лица либо осуществляющих общественный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц, в которых указывается на наличие признаков нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.