Суд поддержал решение Управления о признании ООО «ГЭХ Закупки» нарушившим Закон о закупках
Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Регенерация» на действия ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ЭТП Газпромбанк (Оператор электронной площадки) открытого маркетингового исследования в электронной форме на поставку технической соли.
ООО «ГЭХ Закупки» не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ГЭХ Закупки» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-275229/24).
Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».