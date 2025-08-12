Суд поддержал решение Управления о признании ООО «ГЭХ Закупки» нарушившим Закон о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Регенерация» на действия ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ЭТП Газпромбанк (Оператор электронной площадки) открытого маркетингового исследования в электронной форме на поставку технической соли.

ООО «ГЭХ Закупки» не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ГЭХ Закупки» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-275229/24).