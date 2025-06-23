Суд поддержал решение Управления о признании жалобы АО «Мособлтепло» о нарушении Закона о контрактной системе
Ранее в Управление поступила жалоба АО «Мособлтепло» на действия (бездействие) Администрации муниципального округа Лотошино Московской области, Комитета по конкурентной политике Московской области при определении поставщика путем проведения ООО «РТС-тендер» открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Мособлтепло» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-71014/25).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».