Суд поддержал решение Управления о признании жалобы АО «Мособлтепло» о нарушении Закона о контрактной системе

Ранее в Управление поступила жалоба АО «Мособлтепло» на действия (бездействие) Администрации муниципального округа Лотошино Московской области, Комитета по конкурентной политике Московской области при определении поставщика путем проведения ООО «РТС-тендер» открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта.