Суд поддержал решение Управления о признании жалобы хозяйствующего субъекта о нарушении Закона о защите конкуренции

Ранее в Управление поступила жалоба хозяйствующего субъекта на действия (бездействие) организатора торгов – конкурсного управляющего и электронной торговой площадки АО «Центр Дистанционных Торгов» при организации и проведении торгов по реализации имущества должника – ООО «Тверьоблэлектро» в форме публичного предложения.