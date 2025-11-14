Суд поддержал решение Управления о признании жалобы «Стратегические инициативы» о нарушении Закона о защите конкуренции
Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Стратегические инициативы» на действия (бездействие) организатора торгов – Комитета по конкурентной политике Московской области и арендодателя – Администрации городского округа Химки Московской области при организации и проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Стратегические инициативы» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-119225/25).
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».