Суд поддержал решение Управления о признании жалобы «Стратегические инициативы» о нарушении Закона о защите конкуренции

Официально

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Стратегические инициативы» на действия (бездействие) организатора торгов – Комитета по конкурентной политике Московской области и арендодателя – Администрации городского округа Химки Московской области при организации и проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Стратегические инициативы» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-119225/25).

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

