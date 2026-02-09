Суд поддержал решение Управления о включении сведений в отношении «Атриум-Стилл» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «НПП «Исток» им. Шокина» по факту одностороннего отказа от заключения договора на поставку запасных частей для установок проекционной литографии.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Атриум-Стилл» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-284321/25).
Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.