Суд поддержал решение Управления о включении сведений в отношении ООО «Элнова» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево» по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку источников бесперебойного питания.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Элнова» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-287969/25).