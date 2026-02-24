Суд поддержал решение Управления о включении сведений в отношении ООО «Люкс» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации городского округа Щелково Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Люкс» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Люкс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-6020/25).