Суд поддержал решения Управления о признании МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства нарушившими закон

Администрация городского округа Мытищи Московской области не согласилась с решениями Управления и обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал Администрации городского округа Мытищи Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решений Московского областного УФАС России (А40-264930/24).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку при заявлениях, сообщениях физического лица, юридического лица либо осуществляющих общественный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц, в которых указывается на наличие признаков нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.