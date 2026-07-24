Суд приговорил жителя Балашихи к пожизненному лишению свободы

Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летнего жителя Балашихи и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, его признали виновным по пп. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, мужчина находился в тяжелом финансовом положении и имел долг перед кредитными организациями в размере более 3 млн рублей, поэтому решил завладеть имуществом родственников и разработал преступный план их отравления.

Изначально он решил испытать действие ядов на своей девушке и в январе 2024 года приготовил для нее отравленный алкогольный напиток на кухне в квартире в городе Балашихе. Потерпевшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы и смогли спасти.

Воспользовавшись нахождением девушки в больнице, он оформил на ее имя два кредита на общую сумму более 570 тыс. рублей. Через месяц из зависти он угостил отравленным морсом своего друга детства, тот скончался в медицинском учреждении через два дня. После этого тем же способом он убил свою бабушку и причинил тяжкий вред здоровью своего дяди. Злоумышленник также попытался убить мать, ее мужа и их несовершеннолетнюю дочь. Из-за их своевременного обращения за медицинской помощью он не смог довести свой умысел до конца.

В мае 2024 года он решил отравить и брата своей девушки, которому должен был денег. Для этого он приготовил рулет, в который добавил яд, приехал в гаражный кооператив в поселке Октябрьский, где угостил рулетом мужчину и его друга. Последнему удалось избежать летального исхода, но его здоровью был причинен тяжкий вред.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.