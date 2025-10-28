Суд признал законным постановление о привлечении Администрации Сергиево-Посадского городского округа к правонарушению

Ранее Управлением по итогам рассмотрения обращения Администрации было вынесено решение об отказе во включении сведений об ООО «Белый прайд» в реестр недобросовестных участников аукциона.

На основании принятого решения Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении Администрации Сергиево-Посадского городского округа к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей.