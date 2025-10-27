Суд признал законным постановление Управления о привлечении Администрации Сергиево-Посадского городского округа
Ранее Управлением по итогам рассмотрения обращения Администрации было вынесено решение об отказе во включении сведений о физическом лице в реестр недобросовестных участников аукциона.
На основании принятого решения Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении Администрации Сергиево-Посадского г.о. МО к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
Администрация не согласилась с постановлением и обратилась в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Администрации в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-152570/24).
В соответствии с частью 9 статьи 7.32.4 КоАП изменение организатором обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продавцом государственного или муниципального имущества, а также лицом, являющимся стороной договора, условий договора при его заключении или исполнении, установленных в документации о таких торгах, извещении о проведении торгов, информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, проектах договоров влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.