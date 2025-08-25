Суд признал законным постановление Управления о привлечении МБОУ ОЦ «Багратион» к административной ответственности
Ранее Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе было принято решение о признании в действиях МБОУ ОЦ «Багратион» нарушения законодательства о рекламе, выразившегося в распространении рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без пометки «реклама».
Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.
Десятый арбитражный апелляционный суд отказал МБОУ ОЦ «Багратион» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А41-71360/24).
В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-14 указанной статьи, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 КоАП влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.