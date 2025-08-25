Суд признал законным постановление Управления о привлечении МБОУ ОЦ «Багратион» к административной ответственности

Ранее Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе было принято решение о признании в действиях МБОУ ОЦ «Багратион» нарушения законодательства о рекламе, выразившегося в распространении рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без пометки «реклама».

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Десятый арбитражный апелляционный суд отказал МБОУ ОЦ «Багратион» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А41-71360/24).