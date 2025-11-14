Суд признал законным постановление Управления о привлечении ООО «Эдинбург» к административной ответственности

Общество не согласилось с постановлением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Эдинбург» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А41-12634/25).

Согласно пункту 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату.