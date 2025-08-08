Суд признал законным постановление Управления о привлечении ООО «Восвет» к административной ответственности

Ранее Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях ООО «Восвет» нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в неправомерном использовании элементов фирменного стиля конкурента в оформлении вывески магазина товаров для животных.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Восвет» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-273103/24).