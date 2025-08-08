Суд признал законным постановление Управления о привлечении ООО «Восвет» к административной ответственности
Ранее Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях ООО «Восвет» нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в неправомерном использовании элементов фирменного стиля конкурента в оформлении вывески магазина товаров для животных.
Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Восвет» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-273103/24).
В соответствии с частью 1 статьи 14.33 КоАП недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.3 КоАП и частью 2 указанной статьи, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей