Суд признал законным постановление Управления о привлечении ПАО «Совкомбанк» к административной ответственности

Ранее Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении рекламного законодательства было принято решение о признании в действиях ПАО «Совкомбанк» нарушения Закона о рекламе и выдано обязательное для исполнения предписание.

В связи с неисполнением предписания Управление вынесло постановление о привлечении ПАО «Совкомбанк» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ПАО «Совкомбанк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-302793/25).