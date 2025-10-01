Суд рассмотрит дело о мошенничестве при реализации программы «Культура и туризм Подмосковья»

Суд в Московской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при реализации госпрограммы региона «Культура и туризм Подмосковья». Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Перед судом предстанут гендиректор ООО «Рампстрой Ленд» и два соучастника. В 2023 году руководитель организации, чтобы получить бюджетные средства на строительство глэмпинга, сообщил, что на территории компании якобы уже открыты кафе, лекторий, бассейн, сауна и крытый спорткомплекс. После этого он с помощью сообщников изготовил и предоставил фиктивные документы о проведенных работах.

Получив бюджетные средства, злоумышленники распорядились ими по своему усмотрению. В общей сложности Министерству культуры и туризма Подмосковья был причинен ущерб более чем на 173 млн руб.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Подольске осудят четверых человек за мошенничество с Пушкинскими картами на 3,4 млн руб.