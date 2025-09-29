В Подольске четыре человека предстанут перед судом за мошенничество с Пушкинскими картами на 3,4 млн руб.

В Подольске суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с Пушкинскими картами. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

Перед судом предстанут четыре участника преступной группы. Злоумышленники в 2023 году зарегистрировались на платформе «PRO. Культура. РФ» и опубликовали заявки на включение в реестр концертов «Грузинские танцы». Они были одобрены Министерством культуры РФ.

Затем мошенники оформили Пушкинские карты, указав недостоверные личные данные, и закупили билеты на три концерта без цели их посещения. В итоге министерству был причинен ущерб в размере 3,4 млн рублей.

