Суд в Химках вынес приговор молодому человеку, который оформлял банковские карты с целью их незаконного использования

В Химках вынесли приговор молодому человеку в возрасте 23 лет, который открывал банковские счета и оформлял дебетовые карты с целью их незаконного использования. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в 2023 году злоумышленник обнаружил в мессенджере объявление о временной подработке — требовалось открывать в банках счета и оформлять к ним карты. Молодой человек понимал, что подработка является незаконной, но авторы объявления убедили его в том, что за нее может грозить только административная ответственность.

В результате юноша согласился и передал участнику преступной группы свою фотографию для изготовления поддельных документов. После этого он, используя поддельные паспорта иностранного гражданина и другие документы миграционного учета, оформил 26 банковских карт и передал их соучастникам. За каждую карту он получал 1 тыс. руб.

Преступная деятельность молодого человека была пресечена после того, как в Королеве сотрудники банка заподозрили, что предоставляемые клиентом документы — фальшивые. При следующей попытке оформления карты в столице юношу задержали.

Злоумышленника приговорили к двум годам и шести месяцам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Ранее в областной прокуратуре рассказали, что в Подмосковье был вынесен приговор по делу о незаконном обороте более 102 кг наркотиков.