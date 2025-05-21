В Подмосковье вынесли приговор по делу о незаконном обороте более 102 кг наркотиков

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте более 102 кг синтетических наркотиков и прекурсоров наркотических средств, а также психотропных веществ общей массой свыше 863 кг. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, четверо подсудимых оборудовали лабораторию в хозяйственных постройках в деревне Васьково Сергиево-Посадского округа. Там они незаконно изготавливали запрещенные вещества для их последующего сбыта. Их деятельность пресекли в июне 2022 года.

Мужчин признали виновными в совершении преступлений по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 228.4 УК РФ (незаконное производство прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, организованной группой, в особо крупном размере). Им грозит от 15,5 до 18 лет лишения свободы, отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.