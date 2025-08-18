Суд в Истре рассмотрит дело о гибели девяти мигрантов в результате отравления угарным газом

В Подмосковье городской суд Истры рассмотрит уголовное дело о гибели девяти мигрантов в результате отравления угарным газом. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Фигурант дела — иностранец в возрасте 25 лет. Весной прошлого года он в составе преступной группы незаконно разместил в арендованных домах в Истре порядка 30 нелегальных мигрантов.

В конце мая в одном из домов загорелись горючие материалы на кухне. Жильцы не смогли своевременно выбраться из помещения, и девять человек погибли в результате отравления угарным газом.

