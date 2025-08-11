В Красногорске прокуратура проведет проверку по факту падения рабочего в шахту с высоты девятого этажа

Красногорская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности по факту падения рабочего в шахту с высоты девятого этажа. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел 9 августа 2025 года при производстве работ по ремонту лифтового оборудования в доме по улице Заповедная в поселке Ильинское-Усово. В результате 60-летний рабочий погиб на месте. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

