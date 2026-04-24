Россиянка засудила аквапарк за перелом копчика

В Осинниках Кемеровской области жительница местного городка сходила в аквапарк, а вышла оттуда с переломом. История произошла еще в апреле 2024 года, но только сейчас стало известно о финальном решении суда, пишет VSE42.Ru .

Женщина решила покататься на закрытой водной горке, спуск на которой по правилам должен регулировать инструктор. Однако в тот день никого рядом не оказалось, либо ответственный сотрудник не справился со своими обязанностями. В итоге женщина неудачно приземлилась в воду, а в больнице у нее диагностировали перелом копчика со смещением.

В Роспотребнадзоре, куда обратилась пострадавшая, установили важную деталь: перед катанием с женщиной никто не проводил инструктаж. Ей не объяснили, как правильно спускаться, куда выходить из воды и за что держаться. В каких-либо документах она не расписывалась, а значит, подтвердить, что ее предупредили о рисках, аквапарк не мог.

Пострадавшая попыталась решить вопрос миром и написала претензию в аквапарк, но получила отказ. После этого ей пришлось идти в суд. В иске женщина потребовала 400 тысяч рублей за моральный вред, 875 рублей за билет и 16 тысяч в качестве компенсации потерянного заработка. Роспотребнадзор встал на ее сторону и поддержал позицию.

Суд, изучив все обстоятельства, признал аквапарк виновным в травме и присудил женщине 200 тысяч рублей морального вреда, стоимость билета в размере 875 рублей, компенсацию утраченного заработка в сумме 10 329 рублей, а также штраф 105 602 рубля. Общая сумма, которую должен заплатить аквапарк, составила более 316 тысяч рублей.

