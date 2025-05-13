Суд в Мытищах вынес приговор местному жителю, который избил до смерти свою мать

Суд в Мытищах вынес обвинительный приговор местному жителю, который избил до смерти свою мать. Прокурор Московской области Сергей Забатурин поддержал обвинение.

Преступление было совершено в начале января текущего года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился у себя дома и поссорился с матерью. В ходе разборок он нанес женщине множественные удары по голове и туловищу, в область шеи и лица. От полученных травм та скончалась на месте.

Житель был приговорен к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в областной прокуратуре сообщили о вынесении приговора двоим мужчинам, которые похитили женщину в Королеве.