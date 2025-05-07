В Королеве вынесли приговор двоим мужчинам, похитившим женщину и вымогавшим у нее деньги

В Королеве вынесли приговор двоим мужчинам, которые в июле 2024 года похитили женщину, отобрали у нее паспорт и вымогали деньги. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, злоумышленники в отеле «Новые Горки» избили свою 33-летнюю знакомую и потребовали у нее 700 тыс. руб., которые якобы были похищены.

После этого мужчины забрали у потерпевшей имевшиеся у нее деньги, украшения, телефон, паспорт и ключи от ее автомобиля. Затем они отвезли женщину в Красногорск. Там они забрали ее машину, чтобы продать на запчасти.

Позднее автомобиль потерпевшей был остановлен сотрудниками полиции в Кашире для проверки документов. В результате злоумышленников задержали, а женщину освободили.

Мужчин приговорили к 9 и 11 годам лишения свободы в колониях особого и строгого режимов. Кроме того, один из них был оштрафован на 300 тыс. руб.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Подмосковье мужчина был приговорен к 17 годам лишения свободы за двойное убийство.