Суд в Одинцово рассмотрит дело 19-летнего москвича, выступавшего в роли курьера мошенников

Суд в Одинцово рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего москвича, который исполнял роль курьера мошенников. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

В марте текущего года пожилой мужчина начал получать звонки от якобы сотрудников ПАО «Ростелеком». Аферисты убедили пенсионера сообщить его паспортные данные для «заключения договора для смены абонентского номера».

После этого жителю позвонил якобы сотрудник ФСБ России, который сообщил о попытках мошенников похитить деньги и перевести их в другую страну. Чтобы избежать уголовной ответственности, пенсионеру рекомендовали поддерживать связь с юристом банковского контроля.

Затем позвонил «сотрудник банка». Он убедил мужчину обналичить деньги и передать их курьеру для зачисления на «безопасный счет». Курьер встретился с пенсионером возле автобусной остановки в Краснознаменске, назвал кодовое слово «Вулкан» и получил 580 тыс. руб.

Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах направила уголовное дело в Одинцовский городской суд, а также подала иск о взыскании причиненного имущественного ущерба.

Ранее сообщалось, что в Подольске прокуратура защитила права женщины, которую обманули телефонные мошенники.