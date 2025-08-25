В Подольске прокуратура защитила права женщины, которую обманули телефонные мошенники

Городская прокуратура Подольска в судебном порядке защитила права жительницы, которая стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в конце 2022 года пожилой женщине звонили мошенники под видом финансовых аналитиков. Аферисты убедили потерпевшую в том, что ей необходимо перевести деньги на указанные ими счета.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установили личность владельца одного из банковских счетов. Прокуратура подала иск о взыскании с владельца счета 159 тыс. руб. Требования были удовлетворены в полном объеме.

