Суд в Подмосковье рассмотрит дело о ДТП, в котором тяжело пострадали женщина с 9-летним ребенком

В Подмосковье передали в суд уголовное дело о ДТП, в котором тяжело пострадали женщина и ее ребенок. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел утром 5 сентября прошлого года на 195-м км трассы А-107. Уроженец ближнего зарубежья, управлявший грузовиком без российских водительских прав, столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии женщина и ее сын в возрасте девяти лет, которые находились в легковушке, получили тяжелые травмы.

На иностранца завели уголовное дело. Оно было передано в Подольский городской суд.

Ранее в Минтрансе Подмосковья рассказали о снижении числа ДТП с погибшими и ранеными.