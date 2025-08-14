Суд в Подмосковье рассмотрит дело о ДТП, в котором тяжело пострадали женщина с 9-летним ребенком
В Подмосковье направили в суд дело о ДТП, в котором пострадали мать с ребенком
Фото: [t.me/mosoblproc]
В Подмосковье передали в суд уголовное дело о ДТП, в котором тяжело пострадали женщина и ее ребенок. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
Инцидент произошел утром 5 сентября прошлого года на 195-м км трассы А-107. Уроженец ближнего зарубежья, управлявший грузовиком без российских водительских прав, столкнулся с легковым автомобилем.
В результате аварии женщина и ее сын в возрасте девяти лет, которые находились в легковушке, получили тяжелые травмы.
На иностранца завели уголовное дело. Оно было передано в Подольский городской суд.
