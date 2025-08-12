В Минтрансе Подмосковья рассказали о снижении числа ДТП с погибшими и ранеными

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили о снижении числа ДТП с погибшими и ранеными. Так, с января по июль в регионе зафиксировали 1,9 тыс. таких аварий. Это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В ведомстве отметили, что за указанный период в области в ДТП погибли 388 человек, а травмы получили 2,1 тыс.

Наибольшее число ДТП с погибшими зафиксировали в июле. В большинстве случаев на дорогах происходили столкновения, съезды с проезжей части, наезды на пешеходов и препятствия.

«Причиной таких аварий чаще всего служит невнимательность участников дорожного движения, в том числе, когда они отвлекаются на телефон, а также превышение скоростного режима», — отметил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.

С целью снижения аварийности в Подмосковье строят тротуары, устанавливают ограждения, светофоры и искусственные неровности. Также регулярно проводятся рейды и профилактические мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании нейросетей в работе по обеспечению безопасности граждан на железной дороге.