Суд в Подмосковье вынес приговор криминальному авторитету по прозвищу Вася Бандит

В Подмосковье суд вынес приговор Игорю Кокунову — вору в законе по прозвищу Вася Бандит. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, Кокунов получил статус вора в законе в 1993 году. После этого за денежное вознаграждение он оказывал криминальное покровительство организаторам игорного бизнеса и незаконной торговли, разрешал конфликты между криминальными группировками, помогал избежать ответственности за совершенные преступления.

Суд приговорил его к восьми годам и двум месяцам исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на один год и три месяца.

