Мужчине, который поджег трансформаторное оборудование в Бронницах, вынесли приговор

В Подмосковье вынесли приговор мужчине, который поджег трансформаторное оборудование в Бронницах. Об этом сообщает УФСБ России по г. Москве и Московской области.

По данным ведомства, гражданин России 2004 года рождения в мае прошлого года связался с администратором канала, который использовался украинской стороной для координирования подрывной деятельности. Мужчина выразил готовность за денежное вознаграждение поджечь оборудование вышки сотовой связи.

После этого злоумышленник закупил все необходимое для изготовления бутылок с зажигательной смесью и поджег инфраструктурный объект. В тот же день его задержали.

Московский областной суд приговорил обвиняемого к 15 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока в колонии строго режима и ограничением свободы на 1,5 года.

