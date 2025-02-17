Судебные приставы Подмосковья подвели итоги работы за 2024 год

В ГУФССП РФ по Московской области подвели итоги деятельности за прошлый год. Об этом говорится в сообщении Главного управления региональной безопасности Московской области.

По итогам прошлого года приставы региона взыскали свыше 52,2 млрд руб. Общая сумма перечисленных за год алиментов составила 3,6 млрд руб. Это примерно на треть больше, чем годом ранее.

Право должников на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума реализовали в рамках 16,6 тыс. заявлений. Сохранение прожиточного минимума обеспечили в рамках 20,5 тыс. исполнительных производств.

Кроме того, сотрудники ведомства обеспечили безопасность 19,5 тыс. судебных заседаний и 14,9 тыс. исполнительных действий. При этом были пресечены 8,3 тыс. попыток пронести в здания судов запрещенные предметы.

За пределы России были выдворены более 5,2 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, которые нелегально работали в Подмосковье.