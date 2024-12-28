Судебные приставы Подмосковья приняли участие в акции «Елка желаний»

Так, руководитель ГУ ФССП России по региону Андрей Тагаев исполнил мечту Ромы и Алисы из Подольска. Брат и сестра попросили на Новый год магнитный конструктор и астрономический телескоп.

Судебные приставы Можайского отделения исполнили мечту пятилетней Амелии. Девочке подарили фотоаппарат с моментальной печатью. Девятилетняя София хотела в подарок конфеты. Девочку пригласили в отделение, провели для нее экскурсию, рассказали о работе судебных приставов и вручили подарок.