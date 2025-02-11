Судебные приставы в Подмосковье взыскали с предпринимателя задолженность по зарплате в размере 1,3 млн руб.

Подмосковные судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя задолженность по зарплате в пользу его бывшего работника. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.

Инженера-конструктора уволили из компании «в связи с утратой доверия». Житель оспорил эту формулировку и подал в суд иск, потребовав изменить основание увольнения, взыскать среднюю зарплату за период вынужденного прогула и компенсировать моральный ущерб. Общая сумма задолженности составила 1,3 млн руб.

Суд вынес решение в пользу жителя, однако предприниматель не погасил задолженность в положенный срок. Тогда судебными приставами было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении четырех машин, трех участков земли, трех зданий и восьми помещений, находившихся в собственности предпринимателя. Кроме того, его оштрафовали на 93 тыс. руб. После этого он полностью погасил задолженность.